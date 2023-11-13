Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона

Сербу Новаку Джоковичу вручили трофей первой ракетки мира по итогам сезона. Награждение состоялось на Итоговом турнире в Турине.

Новак Джокович. Фото Скриншот трансляции

Джокович обновил собственный рекорд, став самым возрастным теннисистом, завершавшим год на первой строчке мирового рейтинга. Он установил его в возрасте 34 лет, на момент окончания текущего сезона ему будет 36.

20 ноября серб начнет на высшей строчке классификации АТР 400-ю неделю, 25 из них он провел там в 2023 году.

Новак является рекордсменом по количеству титулов в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин (24) и по количеству побед в турнирах серии «мастерс» (40).