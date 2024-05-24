Бублик проиграл 117-й ракетке мира Мпетши Перрикар в полуфинале турнира в Лионе

Представляющий Казахстан Александр Бублик проиграл французу Джованни Мпетши Перрикар в полуфинале турнира в Лионе — 4:6, 5:7.

Матч длился 1 час 18 минут. 19-я ракетка мира Бублик сделал за игру 8 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. У 117-й ракетки мира Мпетши Перрикар — 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

20-летний француз вышел в финал и встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, WC) — Александр Бублик (Казахстан, 2) — 6:4, 7:5