2 ноября, 11:56

Экс-первая ракетка мира Бопанна завершил карьеру

Анастасия Пилипенко

Экс-первая ракетка мира в парном разряде и чемпион Australian Open 2024 Рохан Бопанна объявил о завершении карьеры.

«Как попрощаться с тем, что придало смысл всей твоей жизни? После 20 незабываемых лет на турнирах пришло время... Я официально завершаю карьеру. Мне тяжело писать это, но я благодарен. Мой путь начался в маленьком городе Кург в Индии: рубка дров, чтобы сделать подачу сильнее, пробежки через кофейные плантации для выносливости, погоня за мечтой на некачественных кортах, чтобы играть под софитами крупнейших арен мира. Все это кажется нереальным. Теннис для меня был не просто игрой. Он давал смысл, когда я терялся, силу, когда я был сломлен, и веру, когда весь мир во мне сомневался», — сообщил Бопанна в социальной сети.

За карьеру 45-летний Бопанна в парном разряде выиграл 26 титулов, включая шесть турниров ATP-1000. В прошлом году, в 44 года, он стал самым возрастным первым номером парного рейтинга и чемпионом «мастерса», а в 43 — победителем турнира «Большого шлема».

