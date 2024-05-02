Чесноков: «Алькарас играл быстро, а Рублев — еще быстрее»

Бывший теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о победе россиянина Андрея Рублева над испанцем Карлосом Алькарасом (4:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде.

«Алькарас играл быстро, а Рублев еще быстрее. Он играл внутри корта быстро и точно, просто разрывал испанца. Я думал, может, у Андрея внимание упадет, расслабится, пойдут ошибки, но ничего подобного не случилось. Андрей играл невероятно здорово, и Алькарас просто не успевал. Еще Андрей очень хорошо подавал острую уходящую, и весь корт был свободен», — цитирует Чеснокова ТАСС.