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Допинг

Сегодня, 11:55

Коннорс о возможной дисквалификации Синнера: «Не думаю, что теннис сможет пережить подобный удар»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Джимми Коннорс заявил, что удивлен тем, как итальянцу Яннику Синнеру удается избегать темы с допинг-скандалом на корте.

«Когда вы выходите на корт, вам есть о чем подумать — о собственной игре, вашем противнике. Он знает, что нужно для победы. Но что он делает оставшиеся 20 часов в течение дня?» — приводит слова Коннорса Eurosport.es.

Также американец отметил, что вероятная дисквалификация Синнера может стать ударом для мирового тенниса.

«Единственное, я не думаю, что теннис такого уровня сможет пережить подобный удар от игрока топ-уровня. В прошлом они [ВАДА] уже показали, что не боятся применять санкции к игрокам более низкого рейтинга. Но я не знаю, сможет ли теннис пережить эту ситуацию», — добавил он.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

При этом в ВАДА рассчитывают добиваться дисквалификации итальянца сроком от одного до двух лет. Организация подала апелляцию в CAS на решение оправдать Синнера.

Источник: Eurosport.es
Теннис
Джимми Коннорс
Янник Синнер

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