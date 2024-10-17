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Сегодня, 10:55

Экс-теннисист Маррей выиграл турнир по гольфу в Хартфордшире

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей стал победителем турнира BTJA Mike Dickson Golf Day в Хартфордшире.

Это соревнование было посвящено памяти спортивного журналиста Майка Диксона, который скончался в январе 2024 года в Мельбурне во время работы на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

37-летний Маррей увлекся гольфом после ухода из профессионального тенниса этим летом. Он отмечал, что практикуется гораздо больше, чем среднестатистический человек.

В сентябре трехкратный победитель турниров «Большого шлема» сыграл на турнире серии Pro-Am в Вентворте, в котором принимали участие различные звезды Великобритании. Тогда его команда заняла второе место.

Теннис
Энди Маррей

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