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Сегодня, 21:23

Экс-тренер Джоковича: «Алькарас — сильный теннисист, но его тело истощено»

Алина Савинова
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Бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Никола Пилич поделился мнением об игре испанца Карлоса Алькараса.

«Когда Алькарас выиграл турнир в Мадриде, я сказал, что он — наследник «Большой тройки». Но вы хотите сказать мне, что он будет играть еще 12 лет, как сегодня? Он сильный и хороший теннисист и мне нравится. Но его тело истощено, это правда. Сколько травм у него было к настоящему времени... Несмотря на это, он играет великолепно», — сказал Пилич.

На данный момент 20-летний Алькарас является второй ракеткой мира. На его счету две победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также12 побед в турнирах уровня ATP.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/his-body-is-wasted-alcarazs-demanding-style-will-cost-him-says-djokovics-ex-coach
Карлос Алькарас
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