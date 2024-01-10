Экс-тренер Джоковича: «Алькарас — сильный теннисист, но его тело истощено»

Бывший тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Никола Пилич поделился мнением об игре испанца Карлоса Алькараса.

«Когда Алькарас выиграл турнир в Мадриде, я сказал, что он — наследник «Большой тройки». Но вы хотите сказать мне, что он будет играть еще 12 лет, как сегодня? Он сильный и хороший теннисист и мне нравится. Но его тело истощено, это правда. Сколько травм у него было к настоящему времени... Несмотря на это, он играет великолепно», — сказал Пилич.

На данный момент 20-летний Алькарас является второй ракеткой мира. На его счету две победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также12 побед в турнирах уровня ATP.