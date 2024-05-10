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Сегодня, 18:20

Экс-третья ракетка мира Тим объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона

Доминик Тим.
Фото Global Look Press
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Бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим сообщил о своем решении завершить карьеру по окончании текущего сезона.

«Я хочу сказать очень грустную вещь. Сезон 2024 года будет моим последним. Я завершу карьеру после этого сезона», — сказал Тим в видеообращении в социальных сетях.

30-летний спортсмен подчеркнул, что к этому решению его подтолкнула хроническая травма запястья.

На данный момент Тим занимает 117-е место в рейтинге ATP. Австриец становился победителем US Open-2020, а также доходил до финалов Australian Open (2020) и «Роллан Гаррос» (2018, 2019). Всего в своей карьере теннисист завоевал 17 титулов в одиночном разряде.

Теннис
Доминик Тим
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