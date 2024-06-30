Экс-вторая ракетка мира назвала Синнера замечательной заменой Федереру

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высоко оценила карьерные перспективы итальянца Янника Синнера.

«Синнер — большой молодец. У него огромное будущее. Он интеллектуальный теннисист, статусный, «породистый», скажем так. Таким же был Роджер Федерер, и Янник — замечательная замена ему. Я думаю, что у Синнера будет много побед на турнирах «Большого шлема», — приводит слова Пивоваровой «Газета.ru».

В полуфинале «Ролан Гаррос» Синнер уступил испанцу Карлосу Алькарасу в пяти сетах. Лучшим достижением итальянца в рамках турниров «Большого шлема» является победа на Открытом чемпионате Австралии-2024 над россиянином Даниилом Медведевым.