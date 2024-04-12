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Сегодня, 14:15

Веснина — о поражении Хачанова: «Циципас был точнее и удачливее»

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Олимпийская чемпионка в паре по теннису Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение Карена Хачанова в матче против грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло (4:6, 2:6).

«Обидно, что после качественной победы над Медведевым Карену не удалось обыграть Циципаса и пройти в полуфинал. Но мы все знаем, что Стефанос именно в Монте-Карло очень здорово и уверенно играет. У него особые отношения с этим турниром, и он дважды одерживал в нем победу. В этот раз Стефанос вновь смог набрать отличную форму к этому турниру, поэтому он был точнее и удачливее Карена», — сказала Веснина «СЭ».

Циципас вышел в полуфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Янник Синнер (Италия, 2).

(Денис Сафронов)

Теннис
Елена Веснина
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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