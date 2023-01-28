Веснина — о Медведеве: «Иногда нужно немного упасть, чтобы переосмыслить себя и свою игру»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась мнением о будущем теннисиста Даниила Медведева.

«Иногда нужно немного упасть, чтобы переосмыслить себя и свою игру, чтобы потом подняться. Все мы видели, на что способен Медведев. Уверена, что он способен еще на большее, чем у него было. Просто ему сейчас нужно немного времени. Это обычная ситуация для тенниса, когда у тебя сгорают очки и ты опускаешься в рейтинге. У него были где-то небольшие травмы. Нужно немного отдохнуть, выйти из зоны комфорта, а потом вернуться с новыми силами и вновь побеждать. Потому что уровень игры и победы есть, они никуда не денутся», — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

В третьем круге турнира Australian Open-2023 Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). По итогам турнира россиянин опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP, не защитив очки за прошлогодний финал.