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19 февраля, 22:39

Веснина: «Медведев провел великолепную неделю в Роттердаме! Очень важный титул для него»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева на турнире АТР 500 в Роттердаме.

В финале Медведев обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера в трех сетах (5:7, 6:2, 6:2).

«Медведев провел великолепную неделю в Роттердаме! Очень важный титул для Даниила. Я была уверена, что победа на турнире — вопрос времени. То мастерство, которое у него есть, оно никуда не денется. Ему нужно было почувствовать уверенность и свою игру. Как раз такие победы и помогают это сделать.

Даня сейчас набирает обороты. Сезон только начался, поэтому все еще впереди. Думаю, что Медведев уже в этом году вернется на свои прошлые позиции в рейтинге. Естественно, это вопрос не одного или двух турниров, но Даня находится на правильном пути. Всё у него получится!» — приводит слова Весниной «Чемпионат».

 
Даниил Медведев. Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме

 

Источник: Чемпионат
Теннис
Даниил Медведев
Елена Веснина
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