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Сегодня, 17:43

Веснина — о победе Хачанова в Чжухае: «Это долгожданный титул»

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» победу российского теннисиста Карена Хачанова над японцем Йосихито Нисиокой в финале турнира в Чжухае (7:6 (7:2), 6:1).

«Я очень рада за Карена. Это долгожданный титул. Тем более у него была очень серьезная травма, которая выбила его из игры практически на полгода. Поэтому ему было важно восстановиться и найти свою игру, и ему это очень быстро удалось. Потому что всего лишь на третьем турнире он уже выиграл титул, первый за пять лет. Это очень здорово, и я рада, что Карен смог так быстро восстановиться, что его больше не беспокоит травма. У него есть все для того, чтобы снова выигрывать. Ведь он умеет побеждать, он знает, как побеждать!» — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Для 27-летнего Хачанова это 5-й титул ATP в карьере.

Елена Веснина
Карен Хачанов
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