Веснина — о шансах Сафиуллина в финале турнира в Чэнду: «Зверев на бумаге фаворит»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала выход российского теннисиста Романа Сафиуллина в финал турнира ATP-250 в Чэнду (Китай).

В полуфинале он победил итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4).

«Роман в этом году совершил очень большой рывок, очень прогрессировал, прибавил в игре. Это заметно по его результатам. Это очень хорошее достижение. Первый выход в финал турнира АТР. Это уже другой уровень. В финале ждет очень опасный соперник, очень опытный, именитый, титулованный. Конечно, Зверев на бумаге фаворит. Но не надо списывать со счетов Романа. Все-таки это финал. Ему может не хватить опыта, но будем надеяться, что у него получится сыграть свой лучший теннис и победить», — сказала Веснина «СЭ».

26-летний теннисист впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

В финале россиянин сыграет с немцем Александром Зверевым.