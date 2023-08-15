Рублев сыграет с Руусувуори во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Во вторник, 15 августа, российский теннисист Андрей Рублев сыграет с финном Эмилем Руусувуори во втором круге «мастерса» в Цинциннати. Матч начнется не ранее 22:30 (по московскому времени).

Следить за матчем в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ», а также на порталах Eurosport Player и Setanta Sports.

Андрей Рублев — победитель 18 турниров ATP и олимпийский чемпион 2020 года в миксте. Эмиль Руусувуори пока не завоевал значимых титулов в туре. Ранее теннисисты дважды играли друг против друга. Оба матча завершились победой россиянина.

Сетки теннисных турниров ATP в актуальном виде и результаты матчей в онлайн доступны на сайте «СЭ».