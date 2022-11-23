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23 ноября, 19:57

Энди Маррей начнет новый сезон с турнира в Аделаиде

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей сообщил, что начнет сезон-2023 с выступления на турнире в Аделаиде (Австралия).

«Я начну год в Австралии. С нетерпением жду возможности впервые сыграть в Аделаиде. Публика в Австралии любит свой теннис, и они всегда очень поддерживали нас.
Я усердно работал в межсезонье, и международный турнир в Аделаиде станет отличной подготовкой к Открытому чемпионату Австралии. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что принесет Аделаида и 2023 год», — приводит Eurosport слова Маррея.

Турнир в Аделаиде стартует 1 января. Ранее стало известно, что в нем примет участие Янник Синнер из Италии.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/andy-murray-to-start-2023-season-at-adelaide-international-ahead-of-2023-australian-open_sto9240479/story.shtml
Теннис
Энди Маррей
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