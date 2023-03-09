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Сегодня, 18:30

Маррей: «Хочу далеко проходить на «Мастерсах». Я чувствую, что играю достаточно хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от выступления на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

«Я хочу далеко проходить на «Мастерсах» — у меня это не получалось последние пару лет. Я чувствую, что играю достаточно хорошо, чтобы сейчас этого добиться. Это моя лучшая форма за очень долгое время, поэтому если мне придется сыграть три-четыре матча за несколько дней, то я верю, что могу это сделать и быть на высоком уровне. На данном этапе карьеры мне хочется максимально использовать каждый шанс на таких турнирах. Никогда не знаешь, когда будет последний, поэтому важно принимать это во внимание», — приводит слова Маррея официальный сайт ATP.

В первом круге турнира в Индиан-Уэллсе 35-летний теннисист сыграет с Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины. Матч состоится в ночь 10 марта.

Теннис
Энди Маррей
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