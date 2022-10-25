Маррей: «Сафиуллин использовал любую возможность вколотить мяч, но постепенно я навязал ему свою игру»

Британец Энди Маррей прокомментировал победу над россиянином Романом Сафиуллиным на старте турнира в Базеле.

«Он мощно подавал и использовал любую возможность вколотить мяч. Но постепенно я начал навязывать ему свою игру, а также наладил подачу. Я немного поменял игру на приеме, создавая больше возможностей для себя, это его сбивало», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

Во втором круге Маррей встретится с победителем матча между получившим шестой номер посева испанцем Роберто Баутиста-Агутом и сербом Ласло Джере.