Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Теннис

Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:02

Маррей: «Сафиуллин использовал любую возможность вколотить мяч, но постепенно я навязал ему свою игру»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Британец Энди Маррей прокомментировал победу над россиянином Романом Сафиуллиным на старте турнира в Базеле.

«Он мощно подавал и использовал любую возможность вколотить мяч. Но постепенно я начал навязывать ему свою игру, а также наладил подачу. Я немного поменял игру на приеме, создавая больше возможностей для себя, это его сбивало», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

Во втором круге Маррей встретится с победителем матча между получившим шестой номер посева испанцем Роберто Баутиста-Агутом и сербом Ласло Джере.

Энди Маррей
0
Читайте также
Эпатажный образ, допинговый скандал и крах мечты. История американской суперзвезды достойна «Оскара»
Американскую хоккеистку довели до суицида. В интернете над ней издевались одноклубницы
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Конгрессмены США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с РФ
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Энди Маррей рассказал, как пошутил над Роджером Федерером после прилета в Базель