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Сегодня, 07:53

Маррей: «Первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Британский теннисист Энди Маррей рассказал о том, что его попытки тренировать пятилетнюю дочь не увенчались успехом.

Маррей в соцсетях выложил фото записки от нее: «Дорогой папа, я пока не буду играть в теннис. С любовью, Эди».

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» подписал снимок следующими словами: «Мой первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась со словами: «Я больше не хочу играть... Ты стоишь слишком близко ко мне».

Фото с соцсетей Энди Маррея.
Фото Соцсети

У 35-летнего Маррея и его супруги Ким Сирс четверо детей — 3 дочери и один сын.

Теннис
Энди Маррей
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