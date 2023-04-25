Маррей: «Первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась играть»

Британский теннисист Энди Маррей рассказал о том, что его попытки тренировать пятилетнюю дочь не увенчались успехом.

Маррей в соцсетях выложил фото записки от нее: «Дорогой папа, я пока не буду играть в теннис. С любовью, Эди».

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» подписал снимок следующими словами: «Мой первый тренерский опыт закончился позором. Пятилетняя дочка отказалась со словами: «Я больше не хочу играть... Ты стоишь слишком близко ко мне».

Фото с соцсетей Энди Маррея. Фото Соцсети

У 35-летнего Маррея и его супруги Ким Сирс четверо детей — 3 дочери и один сын.