Энди Маррей рассказал, как пошутил над Роджером Федерером после прилета в Базель

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал о сообщении, которое он отправил Роджеру Федереру после прилета в Базель.

«Когда я прибыл в Базель, то написал Роджеру: «Я только что приземлился в городе одного из лучших спортсменов в истории — Гранита Джаки».

Я знаю, что Гранит Джака отсюда, я большой фанат «Арсенала». Джака отлично играет в этом сезоне», — сказал Маррей Aargauer Zeitung.

Отметим, что Джака — футболист «Арсенала» и сборной Швейцарии. Он, как и Федерер, является уроженцем Базеля.