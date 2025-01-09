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Сегодня, 13:40

Маррей — про предложение Джоковича о сотрудничестве: «Я был на поле для гольфа, а потом созвонился с Новаком»

Алина Савинова
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Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей признался, что до предложения 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича не видел себя в роли тренера.

В ноябре стало известно, что Маррей будет тренировать сербского спортсмена до Открытого чемпионата Австралии-2025.

«Я был на поле для гольфа, и парень, с которым я играл, сказал мне: «Ты знаешь, чем займешься дальше?» Я ответил: «Чесно говоря, нет». Он спросил: «У тебя есть планы заняться тренерской деятельностью?» И я ответил: «Не могу придумать ничего хуже, чем стать тренером прямо сейчас». А потом, через 30 минут, я сидел в машине и позвонил Новаку. Мы поговорили, и он поинтересовался, не хотел бы я ему помочь, чего я, конечно, не ожидал. Я поговорил со своей семьей и через пару дней решил, что это действительно уникальная возможность и опыт», — заявил Маррей.

37-летний Маррей завершил карьеру в 2024 году после Олимпиады в Париже. Он является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также британец дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов в турнирах ATP.

Источник: The42.ie
Теннис
Новак Джокович
Энди Маррей
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