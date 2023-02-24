0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:58

Маррей: «Я хочу выиграть не один титул, но у меня есть и более высокие цели»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей рассказал, насколько сильно хочет выиграть еще один титул. Ранее 35-летний теннисист вышел в полуфинал в Дохе.

«Я хочу выиграть не один. Конечно, хочу выиграть титул, но у меня есть и более высокие цели. Сейчас я создаю себе такую возможность, но, конечно, в сетке остались такие игроки, что просто не будет. Последние несколько недель я двигаюсь в правильном направлении, и если я продолжу так играть и бороться, то у меня будет не один шанс выиграть титул, а больше», — сказал Маррей на пресс-конференции.

24 февраля Маррей в полуфинале турнира в Дохе сыграет с чехом Иржи Легечкой. Начало встречи запланировано на 17.30 мск.

Теннис
Энди Маррей
0
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны предупредило об активизации Киевом подготовки к вторжению в Приднестровье
Журналист Херш назвал цель Байдена при диверсиях на «Северных потоках»
Заклятый друг: Саудовская Аравия решила изменить подход к Ирану
Путин поручил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас в трех сетах обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро