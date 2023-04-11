Маррей о любимых игроках: «Медведев очень нестандартный, его игру не назовешь классической»

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, за матчами каких теннисистов он любит наблюдать.

«Я люблю смотреть Алькараса, за его игровым стилем и индивидуальностью на корте. Еще мне нравится Медведев, просто потому что он отличается от многих других игроков. Он очень нестандартный, его игру не назовешь классической. Я люблю смотреть Свентек, она здорово двигается, у нее отличные удары. Когда есть возможность, я всегда смотрю матчи Эммы Радукану», — приводит слова Маррея Eurosport.

Ранее Маррей проиграл на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло. Он со счетом 1:6, 3:6 уступил представителю Австралии Алексу де Минору