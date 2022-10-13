Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира в Хихоне

Сегодня, 18:18
Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал турнира ATP в Хихоне (Испания).
Во втором круге Маррей выиграл у аргентинца Педро Качина в трех сетах — 2:6, 7:5, 7:6 (7:3).
В четвертьфинале британец встретится с победителем матча Себастьян Корда (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3).
Хихон (Испания)
Турнир ATP Gijon Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Педро Качин (Аргентина) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:3)