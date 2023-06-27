Маррей: «Тур бывает одиноким местом: когда сидишь в номере после поражений вдали от семьи»

Британский теннисист Энди Маррей высказался о психологических проблемах теннисистов.

«Индивидуальные виды спорта сложны, ты выкладываешься по полной каждую неделю. Иногда тур бывает одиноким местом: когда сидишь в гостиничном номере после обидных поражений вдали от друзей и семьи, может быть тяжело. Меня не удивляет, что спортсмены испытывают проблемы с психическим здоровьем. 15-20 лет назад соцсети не были проблемой, но теперь из-за них тоже нелегко. Ты возвращаешься в номер, заглядываешь в твиттер или инстаграм и получаешь тонны оскорблений, когда ты и так не в лучшем состоянии», — приводит слова Маррея Sky Sports.

Ранее британец рассказал, может ли Уимблдон-2023 стать последним в его карьере.

36-летний Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде, победителем трех турниров «Большого шлема» и 49 турниров АТР (из них 46 в одиночном разряде).