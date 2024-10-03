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Сегодня, 19:20

Роддик: «Если ВАДА запросит дисквалификацию Синнера на год, в итоге она будет 6-месячной»

Руслан Минаев
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Бывший теннисист Энди Роддик прокомментировал ситуацию вокруг допингового скандала первой ракетки мира Янника Синнера.

«Если дисквалификация будет на три месяца, он пропустит один «Большой шлем», если шесть — два, девять — уже три. Это очень много для того, кто сейчас в лучшей форме или как минимум добирает последние пять процентов от максимума», — сказал Роддик в своем подкасте.

Он также заявил, что не удивится шестимесячной дисквалификации Синнера.

«Думаю, если ВАДА запросит дисквалификацию на год, то в итоге она будет шестимесячной. [После] US Open, когда все стало известно, я сказал, что я бы не удивился шестимесячному отстранению и я очень бы сочувствовал команде и Яннику», — сказал Роддик.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако итальянец был оправдан. По словам спортсмена, запрещенное вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды. Фитнес-тренер теннисиста купил спрей для лечения порезов, содержащий клостебол, а физиотерапевт им воспользовался, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

28 сентября сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует добиваться дисквалификации итальянского теннисиста за нарушение антидопинговых правил.

Теннис
Энди Роддик
Янник Синнер

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