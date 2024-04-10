Циципас за час одержал разгромную победу над Этчеверри на турнире в Монте-Карло

Сегодня, 15:37
Греческий теннисист Стефанос Циципас разгромил представителя Аргентины Томаса Этчеверри во втором круге турнира в Монте-Карло, отдав только один гейм в первом сете и оформив «баранку» во втором — 6:1, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Следующим соперником 25-летнего грека будет немец Александр Зверев. Счет в личном противостоянии 9-5 в пользу Циципаса.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 12) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 6:0