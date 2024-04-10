Циципас за час одержал разгромную победу над Этчеверри на турнире в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас разгромил представителя Аргентины Томаса Этчеверри во втором круге турнира в Монте-Карло, отдав только один гейм в первом сете и оформив «баранку» во втором — 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Следующим соперником 25-летнего грека будет немец Александр Зверев. Счет в личном противостоянии 9-5 в пользу Циципаса.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 6:1, 6:0