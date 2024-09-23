«Это я называю — залетное». Давыденко — о прорыве Качмазова в Чэнду

Николай Давыденко высказался о прорыве российского теннисиста Алибека Качмазова на турнире в китайском Чэнду, где он впервые в карьере дошел до полуфинала ATP.

«Молодец, что дошел до полуфинала, что обыграл из сотни игроков. Но по его результативности, которую он показывал в этом году, он ни на одном «челленджере» даже до финала не дошел. У него вообще нет результатов хороших — чтобы он показал, что готов играть ATP-турниры. Это я называю — залетное. Он прошел квалификацию, разыгрался — это его хороший уровень именно этой недели. Я не удивлюсь, если на следующей он проиграет в первом круге. Потому что не было стабильной игры, которую он набирал. Чтобы «челленджер» выиграл классный и потом пошел подниматься. Как Карацев: «челленджер», «челленджер» и потом раз — финал. Он держался, потом вошел. У Качмазова два полуфинала на «челленджерах», все остальное — первый и второй круг. Хотя бы понимать надо: выиграть «пятидесятку», «сотку», «челленджер». Укрепиться и знать, что «челленджер» я выигрываю — обыгрываю людей, которые там играют. Многие там и остаются, не поднимаются. Они в сотню никогда не войдут.

Он сейчас зарабатывает очки. Пройти 150 и войти в сотню, — это психологически очень сложный момент. И тогда ты уже попадаешь в основу 250-к. И вот тут уже вопрос: сможет ли он там выигрывать первые круги? Мне кажется, что ему пока рано", — заявил Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

В 1/2 финала Качмазов в двух сетах проиграл итальянцу Лоренцо Музетти (4:6, 2:6). По итогам турнира он обновит лучший рейтинг, поднявшись на 179-е место.