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Кафельников: «Не знаю, есть ли шансы, что Синнера действительно дисквалифицируют»

Руслан Минаев
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует добиться дисквалификации итальянца Янника Синнера.

«Это их решение, я не знаю, есть ли шансы, что его действительно дисквалифицируют. Видимо, у них есть какие-то аргументы, о которых мы не знаем, раз они снова подняли этот вопрос», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через спрей для лечения порезов, который купил его фитнес-тренер. Физиотерапевт воспользовался им, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру. После скандала теннисист уволил тренера и физиотерапевта.

Источник: Metaratings.ru
Теннис
Евгений Кафельников
Янник Синнер
ВАДА

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