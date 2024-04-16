Кафельников — о четвертом поражении Рублева подряд: «Что-то не то у Андрея»

Олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева от американца Брэндона Накашимы (4:6, 6:7 (6:8) во втором круге турнира в Барселоне. Это поражение стало для россиянина четвертым подряд.

«У Рублева четыре поражения подряд? Видно, что что-то не то у Андрея. Можно говорить все, что угодно, но результаты говорят сами за себя. Я не должен давать никаких рекомендаций Рублеву. Андрей — взрослый парень и сам должен находить выход из этой ситуации», — сказал Кафельников «СЭ».

Накашима вышел в третий круг и встретится с победителем матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 13) — Ник Хардт (Доминиканская Республика, Q).