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Сегодня, 20:13

Кафельников — о попадании Рублева и Медведева в одну группу на Итоговом турнире ATP: «Для зрителей это неплохо»

Кафельников отреагировал на попадание Рублева и Медведева в одну группу на Итоговом турнире ATP
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Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

«Исходя из того, что шансы на выход наших спортсменов в полуфинал увеличиваются, наверное, для зрителей это неплохо. Шансы Медведева и Рублева никак не буду оценивать. Как наиграют, так мы их оценим после турнира», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Общий призовой фонд турнира составит рекордные 15 миллионов долларов. Победитель может получить почти 5 миллионов.

В прошлом сезоне победителем ATP Finals стал Новак Джокович, переигравший в финале Каспера Рууда. Рублев добрался до полуфинала, проиграв норвежцу. Медведев, который выигрывал Итоговый турнир в 2020 году, в прошлом году проиграл все три матча в группе.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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