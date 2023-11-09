Кафельников отреагировал на попадание Рублева и Медведева в одну группу на Итоговом турнире ATP

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Турине с 12 по 19 ноября.

«Исходя из того, что шансы на выход наших спортсменов в полуфинал увеличиваются, наверное, для зрителей это неплохо. Шансы Медведева и Рублева никак не буду оценивать. Как наиграют, так мы их оценим после турнира», — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Общий призовой фонд турнира составит рекордные 15 миллионов долларов. Победитель может получить почти 5 миллионов.

В прошлом сезоне победителем ATP Finals стал Новак Джокович, переигравший в финале Каспера Рууда. Рублев добрался до полуфинала, проиграв норвежцу. Медведев, который выигрывал Итоговый турнир в 2020 году, в прошлом году проиграл все три матча в группе.