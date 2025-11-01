Кафельников о пропуске Медведевым Итогового турнира ATP: «Не заслужил там играть»

1 ноября, 12:10
Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о пропуске Даниилом Медведевым Итогового турнира ATP впервые с 2018 года.
«Результаты не позволили ему попасть на турнир. Причины? Сам Даниил должен ответить на этот вопрос. Он недостаточно очков заработал и не заслужил там играть. Лично я вообще никак не реагирую на это. Почему меня это должно расстраивать или радовать? Я смотрю на результаты, и они были соотвествующие в этом году, чтобы не позволить ему выйти. Это данность, которую нужно принять», — сказал Кафельников «СЭ».
Медведев не пропускал Итоговые турниры ATP с 2019 по 2024 год. В 2020 году он выиграл его, а спустя год проиграл в финале Звереву.
Николай Александрович Пивоваров
Медведеву надо иметь хорошего отечественного психотерапевта, лечить нервы и держать себя в руках. Иначе он и дальше будет опускаться вниз в рейтинге.
03.11.2025
Симон Вирсаладзе
Таки да
02.11.2025
Валерий Малов
Уж куда сдержанней? До бывших позиций, что Медведеву, что Рублёву как до Киева..., особенно в современных условияз!
01.11.2025
Черемисин57
Браво, Кафельников! Всё верно озвучил!!
01.11.2025