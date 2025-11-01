Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

1 ноября, 12:10

Кафельников о пропуске Медведевым Итогового турнира ATP: «Не заслужил там играть»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о пропуске Даниилом Медведевым Итогового турнира ATP впервые с 2018 года.

«Результаты не позволили ему попасть на турнир. Причины? Сам Даниил должен ответить на этот вопрос. Он недостаточно очков заработал и не заслужил там играть. Лично я вообще никак не реагирую на это. Почему меня это должно расстраивать или радовать? Я смотрю на результаты, и они были соотвествующие в этом году, чтобы не позволить ему выйти. Это данность, которую нужно принять», — сказал Кафельников «СЭ».

Медведев не пропускал Итоговые турниры ATP с 2019 по 2024 год. В 2020 году он выиграл его, а спустя год проиграл в финале Звереву.

7

  • Николай Александрович Пивоваров

    Медведеву надо иметь хорошего отечественного психотерапевта, лечить нервы и держать себя в руках. Иначе он и дальше будет опускаться вниз в рейтинге.

    03.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Таки да

    02.11.2025

  • Валерий Малов

    Уж куда сдержанней? До бывших позиций, что Медведеву, что Рублёву как до Киева..., особенно в современных условияз!

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, Кафельников! Всё верно озвучил!!

    01.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Даниил Медведев
    Евгений Кафельников
    Читайте также
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
    Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
    Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя