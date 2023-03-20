Федерация тенниса Украины выступила против возможного бойкота турниров из-за допуска россиян

Федерация тенниса Украины (ФТУ) и игроки сборной в письме обратились к Национальному олимпийскому комитету (НОК) и Министерству молодежи и спорта страны с просьбой отказаться от бойкота турниров, на которые допущены спортсмены из России и Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФТУ.

В сообщении говорится, что бойкот данных турниров приведет к разрушению украинского тенниса. В федерации отметили, что данное решение станет «санкцией не против россиян, а против украинцев».

В письме говорится, что если теннисистов из России и Беларуси допускают до турниров, то «нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы». В ФТУ подчеркнули, что выступают с позицией продолжать участвовать в международных соревнованиях и «активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Беларуси».

Письмо с обращением подписали президент ФТУ Сергей Лагур, члены национальной команды Украины Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.

1 марта 2022 года Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии, отменила турниры и отстранила сборные этих стран от международных соревнований.

Российские и белорусские теннисисты могут выступать на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе во всех странах, кроме Великобритании.