Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026 году

Экс-первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер в 2026 году войдет в Международный зал славы, сообщает ATP. Федерер узнал о своем избрании от других членов Зала славы во время телефонного разговора, в котором участвовали Стефан Эдберг и Борис Беккер. «Для меня огромная честь быть выбранным в Международный зал теннисной славы и стоять рядом со столькими великими чемпионами этой игры, — приводит слова Федерера пресс-служба ассоциации. — На протяжении всей своей карьеры я всегда ценил историю тенниса и пример, который подавали те, кто был до меня. Было очень приятно услышать эту новость». Федерер за время своей карьеры завоевал 103 титула, в том числе 20 раз выиграв турниры «Большого шлема». Швейцарцу принадлежит рекорд по количеству недель подряд на первой строчке в мире — 237 с февраля 2004 по август 2008 года. Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года. Официальная церемония пройдет 27-29 августа в Ньюпорте.

Я из Волгограда Не Кубок Кремля это был, а Кубок Дэвиса. Матчи проходили в феврале 2002 года. И сначала Федерер уделал Сафина, а уж потом и Кафельникова. Кстати, тот матч между сборными России и Швейцарии в итоге всё равно выиграли наши со счётом 3-2. А в конце того же года впервые в истории выиграли этот самый Кубок Дэвиса. ...В том же 2002 году, только полгода спустя, Федерер и Сафин встретились и на Кубке Кремля. Выиграл Марат. 19.11.2025

Nick280881 "Помню, был на том Кубке Кремля, где в составе Швейцарии в одиночке уделал сперва Кафельникова, а потом и Сафина," Сам то понял, что написал? Может Кубка Дэвиса? 19.11.2025

Nick280881 Туда действующих игроков не принимают, а Джокович еще играет. 19.11.2025

Nick280881 5 лет прошло и приняли. Правила такие. 19.11.2025

Nick280881 5 лет после окончания карьеры прошло и выбрали. Точнее на момент включения в следующем году, как раз и будет 5 лет. Он в 2021 году закончил. 19.11.2025

adamantane' Это будет сверхсправедливо. Лучше поздно, чем никогда! 19.11.2025

Дмитрий Ушкачев Согласен с предыдущими ораторами: чего тянуть-то? 19.11.2025

Saiga-спринтер Федерер умница не только на корте. Вовремя ушел в славе, и не цеплялся за ушедшим временем. Роджер идеальный последователь этикета королевского лаун-тенниса. 19.11.2025

Knockouter Федерер - легенда! Помню, был на том Кубке Кремля, где в составе Швейцарии в одиночке уделал сперва Кафельникова, а потом и Сафина, причём конкретно и будучи никому не известным! Эх были времена... но ничего будут еще лучше!! Если не дадим гос мразям двигать их гнилой цифровой мэйнстрим. Они ничего не получат от нас! 19.11.2025

Желтый полосатик Это большая честь... для Международного зала теннисной славы! 19.11.2025

Иван там сразу троих надо. его, Надаля и Джоковича. если кто-то из них уже там, извиняюсь) 19.11.2025

Skorz. Доказательной базы , включения Федерера в зал Славы , не требуется !))) Не испачкан мерзкими поступками и грязными делишками , максимальные успехи , любовь болельщиков и долгая спортивная жизнь ! Все что нужно , для увековечивания имени ! Поздравляю ! 19.11.2025

ValeraK Давно заслужил. Как и Черчесов. 19.11.2025

а он,что-еще не там? руководство АТР лоханулось конкретно.... этого мастера надобно было вводить туда сразу же после того как РОДЖЕР официально объявил об окончании карьеры профессионального теннисиста 19.11.2025

За спорт! Давно пора. 19.11.2025