Сегодня, 14:30

Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026 году

Ана Горшкова
Корреспондент
Роджер Федерер.
Фото Global Look Press

Экс-первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер в 2026 году войдет в Международный зал славы, сообщает ATP.

Федерер узнал о своем избрании от других членов Зала славы во время телефонного разговора, в котором участвовали Стефан Эдберг и Борис Беккер.

«Для меня огромная честь быть выбранным в Международный зал теннисной славы и стоять рядом со столькими великими чемпионами этой игры, — приводит слова Федерера пресс-служба ассоциации. — На протяжении всей своей карьеры я всегда ценил историю тенниса и пример, который подавали те, кто был до меня. Было очень приятно услышать эту новость».

Федерер за время своей карьеры завоевал 103 титула, в том числе 20 раз выиграв турниры «Большого шлема». Швейцарцу принадлежит рекорд по количеству недель подряд на первой строчке в мире — 237 с февраля 2004 по август 2008 года. Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.

Официальная церемония пройдет 27-29 августа в Ньюпорте.

Источник: ATP
16

  • Я из Волгограда

    Не Кубок Кремля это был, а Кубок Дэвиса. Матчи проходили в феврале 2002 года. И сначала Федерер уделал Сафина, а уж потом и Кафельникова. Кстати, тот матч между сборными России и Швейцарии в итоге всё равно выиграли наши со счётом 3-2. А в конце того же года впервые в истории выиграли этот самый Кубок Дэвиса. ...В том же 2002 году, только полгода спустя, Федерер и Сафин встретились и на Кубке Кремля. Выиграл Марат.

    19.11.2025

  • Nick280881

    "Помню, был на том Кубке Кремля, где в составе Швейцарии в одиночке уделал сперва Кафельникова, а потом и Сафина," Сам то понял, что написал? Может Кубка Дэвиса?

    19.11.2025

  • Nick280881

    Туда действующих игроков не принимают, а Джокович еще играет.

    19.11.2025

  • Nick280881

    5 лет прошло и приняли. Правила такие.

    19.11.2025

  • Nick280881

    5 лет после окончания карьеры прошло и выбрали. Точнее на момент включения в следующем году, как раз и будет 5 лет. Он в 2021 году закончил.

    19.11.2025

  • adamantane'

    Это будет сверхсправедливо. Лучше поздно, чем никогда!

    19.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Согласен с предыдущими ораторами: чего тянуть-то?

    19.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Федерер умница не только на корте. Вовремя ушел в славе, и не цеплялся за ушедшим временем. Роджер идеальный последователь этикета королевского лаун-тенниса.

    19.11.2025

  • Knockouter

    Федерер - легенда! Помню, был на том Кубке Кремля, где в составе Швейцарии в одиночке уделал сперва Кафельникова, а потом и Сафина, причём конкретно и будучи никому не известным! Эх были времена... но ничего будут еще лучше!! Если не дадим гос мразям двигать их гнилой цифровой мэйнстрим. Они ничего не получат от нас!

    19.11.2025

  • Желтый полосатик

    Это большая честь... для Международного зала теннисной славы!

    19.11.2025

  • Иван

    там сразу троих надо. его, Надаля и Джоковича. если кто-то из них уже там, извиняюсь)

    19.11.2025

  • Skorz.

    Доказательной базы , включения Федерера в зал Славы , не требуется !))) Не испачкан мерзкими поступками и грязными делишками , максимальные успехи , любовь болельщиков и долгая спортивная жизнь ! Все что нужно , для увековечивания имени ! Поздравляю !

    19.11.2025

  • ValeraK

    Давно заслужил. Как и Черчесов.

    19.11.2025

  • а он,что-еще не там? руководство АТР лоханулось конкретно.... этого мастера надобно было вводить туда сразу же после того как РОДЖЕР официально объявил об окончании карьеры профессионального теннисиста

    19.11.2025

  • За спорт!

    Давно пора.

    19.11.2025

  • oleg.bob

    Только сейчас вводится в зал славы Федерер? Он уже давно должен быть там!!!

    19.11.2025

    Роджер Федерер
