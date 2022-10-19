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Сегодня, 14:51

Федерер может стать частью команды «Би-би-си»

Алина Савинова

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, завершивший свою спортивную карьеру, может присоединиться к команде комментаторов «Би-би-си» на Уимболдоне в следующем году. Об этом сообщает Tennis365 со ссылкой на слова бывшей 3-й ракетки мира и британской журналистки Сью Баркер.

Ранее Федерер рассказал, что после завершения карьеры хотел бы попробовать себя в роли комментатора.

41-летний спортсмен ушел из спорта в этом году после выступления на Кубке Лэйвера, который проходил в Лондоне в конце сентября.

На счету швейцарца 20 побед на турнирах «Большого шлема», 111 побед на турнирах ATP, две выигранные медали на Олимпийский играх — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде. В статусе 1-й ракетки мира Федерер провел 310 недель.

Источник: https://www.tennis365.com/grand-slam/wimbledon/roger-federer-bbc-commentary-team-wimbledon-next-year/
Роджер Федерер
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