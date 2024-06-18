Федерер оценил перспективы многолетнего соперничества Синнера и Алькараса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал соперничество между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Синнер и Алькарас – как я и Надаль? Пока рано такое говорить.

Янник и Карлос принадлежат к одному поколению и очень сильны. Мне кажется, они очень уважают друг друга. Они здорово начали, и их соперничество обещает стать серьезным испытанием. Приятно смотреть, как они играют», — приводит слова Федерера La Gazzetta dello Sport.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Алькарас одержал победу над Синнером в пяти сетах. Впоследствии испанец впервые в карьере стал чемпионом «Ролан Гаррос».