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Сегодня, 17:06

Федерер оценил перспективы многолетнего соперничества Синнера и Алькараса

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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал соперничество между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Синнер и Алькарас – как я и Надаль? Пока рано такое говорить.

Янник и Карлос принадлежат к одному поколению и очень сильны. Мне кажется, они очень уважают друг друга. Они здорово начали, и их соперничество обещает стать серьезным испытанием. Приятно смотреть, как они играют», — приводит слова Федерера La Gazzetta dello Sport.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024 Алькарас одержал победу над Синнером в пяти сетах. Впоследствии испанец впервые в карьере стал чемпионом «Ролан Гаррос».

Карлос Алькарас
Роджер Федерер
Янник Синнер
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