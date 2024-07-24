Федерер признан лучшим теннисистом XXI века по версии ESPN

Сегодня, 05:54
Американский спортивный канал ESPN составил рейтинг лучших теннисистов XXI века.
Первое место в списке занял швейцарец Роджер Федерер. На второй строчке располагается серб Новак Джокович, а замыкает тройку испанец Рафаэль Надаль.
1. Роджер Федерер (Швейцария)
2. Новак Джокович (Сербия)
3. Рафаэль Надаль (Испания)
4. Энди Маррей (Великобритания)
5. Андре Агасси (США)
6. Карлос Алькарас (Испания)
7. Пит Сампрас (США)
8. Энди Роддик (США)
9. Стэн Вавринка (Швейцария)
10. Ллейтон Хьюитт (Австралия)