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Сегодня, 05:54

Федерер признан лучшим теннисистом XXI века по версии ESPN

Евгений Козинов
Корреспондент
Роджер Федерер.
Фото AFP
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Американский спортивный канал ESPN составил рейтинг лучших теннисистов XXI века.

Первое место в списке занял швейцарец Роджер Федерер. На второй строчке располагается серб Новак Джокович, а замыкает тройку испанец Рафаэль Надаль.

Топ-10 теннисистов XXI века по версии ESPN

1. Роджер Федерер (Швейцария)

2. Новак Джокович (Сербия)

3. Рафаэль Надаль (Испания)

4. Энди Маррей (Великобритания)

5. Андре Агасси (США)

6. Карлос Алькарас (Испания)

7. Пит Сампрас (США)

8. Энди Роддик (США)

9. Стэн Вавринка (Швейцария)

10. Ллейтон Хьюитт (Австралия)

Мария Шарапова. Шарапова заняла 3-е место в списке лучших теннисисток XXI века по версии ESPN
Теннис
Андре Агасси
Карлос Алькарас
Ллейтон Хьюитт
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Стэн Вавринка
Энди Маррей
Энди Роддик
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