Федерер рассказал, что планирует играть на выставочных турнирах

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер заявил о желании принять участие в выставочных турнирах.

«Честно признаться, я бы с удовольствием снова вышел на корт. Хватит с меня гольфа, я много в него играл. Если серьезно, я хочу начать тренироваться два-три раза в неделю и, надеюсь, снова попасть на выставочный турнир. Пока у меня нет конкретных планов, но я немного скучаю по тренировкам. Я редко играл с тех пор, как завершил карьеру, потому что моему телу и разуму нужен был перерыв», — заявил швейцарец в интервью Mercedes-Benz.

Федерер завершил профессиональную карьеру в сентябре 2022 года. Последним турниром для него стал Кубок Лэйвера.

43-летний швейцарец является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», 6-кратным победителем Итогового турнира ATP, обладателем Кубка Дэвиса, а также олимпийским чемпионом. В общей сложности он завоевал 111 титулов на уровне АТР.