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Сегодня, 08:11

Федерер: «Мне бы очень хотелось посмотреть на Алькараса и Джоковича в одной команде в Кубке Лейвера-2024»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер надеется, что серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас выступят в одной команде в Кубке Лейвера в 2024 году.

«Честно признаться, я хотел бы снова увидеть Новака [в Кубке Лейвера]. Мне бы очень хотелось посмотреть на Алькараса и Новака в одной команде. Мне приятно видеть, как это происходит», — цитирует Федерера Sportskeeda.

Также, по его мнению, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев могли бы украсить турнир, выступив за сборную Европы.

«Медведев, очевидно, был бы великолепен. Мне также нравится наблюдать за Рублевым. Я думаю, он очень старался, но для него это были тяжелые выходные», — добавил швейцарец.

Команда мира досрочно стала победителем Кубка Лейвера-2023, обыграв команду Европы со счетом 13:2. В турнире принимал участие российский теннисист Андрей Рублев, который представлял сборную Европы.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-love-see-carlos-alcaraz-novak-djokovic-team-roger-federer-team-europe-s-lineup-laver-cup-2024?key1=newsnowltennis
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Новак Джокович
Роджер Федерер
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