1 ноября, 18:16

Бублик уступил Оже-Альяссиму в полуфинале «мастерса» в Париже

Алина Савинова
Александр Бублик.
Фото Reuters

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в финал «мастерса» в Париже.

В полуфинальном матче 28-летний спортсмен в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 6:7 (3:7), 4:6.

Встреча длилась 1 час 37 минут. Бублик 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету его соперника 12 эйсов, 2 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В финале Оже-Альяссим встретится либо с итальянцем Янником Синнером, либо с немцем Александром Зверевым, который ранее выбил с турнира россиянина Даниила Медведева.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Александр Бублик (Казахстан, 13) — 7:6 (7:3), 6:4

29

  • Симон Вирсаладзе

    Ну Вы даёте. Я уже и не помню, что было 5 лет назад.

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Оже крут! И Альяссим тоже! Классный сезон для Феликса.

    02.11.2025

  • miker65

    Дружище, так ты всерьез не воспринимал лет 5 назад и другого канадца-шахматиста!

    01.11.2025

  • Alex_451410

    Ну как так то

    01.11.2025

  • А Х

    У Альяссима шансов побольше забрать хотя бы сет у Клостебола в финале, чем было бы у Бублика

    01.11.2025

  • LemieuxMario

    домой отправили хохла)))

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Запоминается последнее... Было бы неплохо год завершить знаково.

    01.11.2025

  • 678ugu

    Он же женился на белой женщине несколько месяцев тому. Если бы ты был негр и тебя подобрала бы такая дама, я даже не представляю, как бы тебя затрясло от радости!

    01.11.2025

  • Skorz.

    О как ! Чего то на этом мастерсе , колесо фортуны крутится в обратную сторону .Всех , кого хотелось бы видеть ,прощально помохали нам рукой ! В чем Бублику добавить ? Вроде , все есть. Может удачи , чего и пожелаю !

    01.11.2025

  • Алехандрохорс

    Феликс не дал Саше с понедельника обойти Даню в рейтинге. Серьёзно так зашёл на Итоговый. А ещё интересно: Даниил теперь снимется с последнего турнира В Метце или всёже зайдет на чашку? Он там вторым посеян и играет со 2 круга. 3 матча и чашка рядом).

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Донаты, донаты, донаты... :wink:

    01.11.2025

  • hant64

    Ставлю вам стопиццот лайков - мне всегда интересно почитать ваши беседы. Без сарказма, и даже намёка).

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я бы не ставил знак равенства между ВТА и АТР...

    01.11.2025

  • Gumbert Gumbert

    встретится с Синнером, Саша отлетит как обычно

    01.11.2025

  • fonkom

    Мне кажется, дело не в "аманде", а в том, что Синнер не чета нынешней Свентек)

    01.11.2025

  • hant64

    Это что, ФОА в этом году окончательно вспомнил, как в теннис играть? И что с ним два года до этого происходило? Практически нулевой ведь уже становился...

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Буду рад, если итоговый парижский результат будет не таким, каким я его вижу (и не только я таким его вижу).

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Правильно! Игра покажет!! Может Зверев совершит подвиг и обыграет Синнера!!! Будем посмотреть!

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Верно. На бумаге они есть. На корте - тоже. А кто выиграет? Правильный ответ)) Размяться перед Итоговым, взять чашку и показать Карлитосу бицепс, а заодно и трицепс...

    01.11.2025

  • Черемисин57

    Как нет соперников у Синнера? Первый пока Зверев, а если пройдёт его, то будет и второй- Феликс из Канады! Феликс уже в финале!!

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Именно. Хант отметил, что Звереву снова будет больно. Но канадец хотя бы тарелку заработал, благодаря игре и жеребьевке.)) В канадского "аманду" не верю от слова "совсем".

    01.11.2025

  • fonkom

    Против Синнера сейчас любой, кроме Алькараса будет трепыхаться) Но, вспомним Аманду. Получила барнки от Свентек на УИ, а на ЮС реваншировалась.

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Потрепыхаться - наиболее уместный глагол))

    01.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Жаль, очень жаль... Теперь в Париже у Синнера нет соперников.

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Феликс может попасть на Итоговый турнир. И во Франции он чувствует себя как дома, так как франкоязычный.

    01.11.2025

  • fonkom

    Ты недооценил ныгешнего Оже. Три титула в сезоне, финал ЮС, отличная подача.. Он и в финале может потрепыхаться.

    01.11.2025

  • _Mike N_

    Меньше надо было быковать русскому казаху Бублику !

    01.11.2025

  • rusfеd 2.0

    да, я был уверен, что игра закончится со счетом 2:0. только с победителем не угадал ) канадец - кремень. трижды сделать обратный брейк во втором сете - дорогого стоит. теперь уже восьмой в рейтинге! я никогда б не подумал, что он даже в топ10 войдет

    01.11.2025

  • mitchelll

    Саша, Саша...Было близко, особенно в первом сете....Второй начал бодро, но потом, и это было видно невооружённым глазом, просто сдал....Улыбаемся, считаем призовые и готовимся к следующим турнирам.

    01.11.2025

    Теннис
    Александр Бублик
    Феликс Оже-Альяссим
