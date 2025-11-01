Бублик уступил Оже-Альяссиму в полуфинале «мастерса» в Париже

Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в финал «мастерса» в Париже. В полуфинальном матче 28-летний спортсмен в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 6:7 (3:7), 4:6. Встреча длилась 1 час 37 минут. Бублик 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету его соперника 12 эйсов, 2 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. В финале Оже-Альяссим встретится либо с итальянцем Янником Синнером, либо с немцем Александром Зверевым, который ранее выбил с турнира россиянина Даниила Медведева. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Александр Бублик (Казахстан, 13) — 7:6 (7:3), 6:4

Симон Вирсаладзе Ну Вы даёте. Я уже и не помню, что было 5 лет назад. 02.11.2025

Симон Вирсаладзе Оже крут! И Альяссим тоже! Классный сезон для Феликса. 02.11.2025

miker65 Дружище, так ты всерьез не воспринимал лет 5 назад и другого канадца-шахматиста! 01.11.2025

Alex_451410 Ну как так то 01.11.2025

А Х У Альяссима шансов побольше забрать хотя бы сет у Клостебола в финале, чем было бы у Бублика 01.11.2025

LemieuxMario домой отправили хохла))) 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Запоминается последнее... Было бы неплохо год завершить знаково. 01.11.2025

678ugu Он же женился на белой женщине несколько месяцев тому. Если бы ты был негр и тебя подобрала бы такая дама, я даже не представляю, как бы тебя затрясло от радости! 01.11.2025

Skorz. О как ! Чего то на этом мастерсе , колесо фортуны крутится в обратную сторону .Всех , кого хотелось бы видеть ,прощально помохали нам рукой ! В чем Бублику добавить ? Вроде , все есть. Может удачи , чего и пожелаю ! 01.11.2025

Алехандрохорс Феликс не дал Саше с понедельника обойти Даню в рейтинге. Серьёзно так зашёл на Итоговый. А ещё интересно: Даниил теперь снимется с последнего турнира В Метце или всёже зайдет на чашку? Он там вторым посеян и играет со 2 круга. 3 матча и чашка рядом). 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Донаты, донаты, донаты... :wink: 01.11.2025

hant64 Ставлю вам стопиццот лайков - мне всегда интересно почитать ваши беседы. Без сарказма, и даже намёка). 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Я бы не ставил знак равенства между ВТА и АТР... 01.11.2025

Gumbert Gumbert встретится с Синнером, Саша отлетит как обычно 01.11.2025

fonkom Мне кажется, дело не в "аманде", а в том, что Синнер не чета нынешней Свентек) 01.11.2025

hant64 Это что, ФОА в этом году окончательно вспомнил, как в теннис играть? И что с ним два года до этого происходило? Практически нулевой ведь уже становился... 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Буду рад, если итоговый парижский результат будет не таким, каким я его вижу (и не только я таким его вижу). 01.11.2025

Черемисин57 Правильно! Игра покажет!! Может Зверев совершит подвиг и обыграет Синнера!!! Будем посмотреть! 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Верно. На бумаге они есть. На корте - тоже. А кто выиграет? Правильный ответ)) Размяться перед Итоговым, взять чашку и показать Карлитосу бицепс, а заодно и трицепс... 01.11.2025

Черемисин57 Как нет соперников у Синнера? Первый пока Зверев, а если пройдёт его, то будет и второй- Феликс из Канады! Феликс уже в финале!! 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Именно. Хант отметил, что Звереву снова будет больно. Но канадец хотя бы тарелку заработал, благодаря игре и жеребьевке.)) В канадского "аманду" не верю от слова "совсем". 01.11.2025

fonkom Против Синнера сейчас любой, кроме Алькараса будет трепыхаться) Но, вспомним Аманду. Получила барнки от Свентек на УИ, а на ЮС реваншировалась. 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Потрепыхаться - наиболее уместный глагол)) 01.11.2025

Дмитрий Ушкачев Жаль, очень жаль... Теперь в Париже у Синнера нет соперников. 01.11.2025

_Mike N_ Феликс может попасть на Итоговый турнир. И во Франции он чувствует себя как дома, так как франкоязычный. 01.11.2025

fonkom Ты недооценил ныгешнего Оже. Три титула в сезоне, финал ЮС, отличная подача.. Он и в финале может потрепыхаться. 01.11.2025

_Mike N_ Меньше надо было быковать русскому казаху Бублику ! 01.11.2025

rusfеd 2.0 да, я был уверен, что игра закончится со счетом 2:0. только с победителем не угадал ) канадец - кремень. трижды сделать обратный брейк во втором сете - дорогого стоит. теперь уже восьмой в рейтинге! я никогда б не подумал, что он даже в топ10 войдет 01.11.2025