Бублик уступил Оже-Альяссиму в полуфинале «мастерса» в Париже

1 ноября, 18:16
Представитель Казахстана Александр Бублик не смог выйти в финал «мастерса» в Париже.
В полуфинальном матче 28-летний спортсмен в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 6:7 (3:7), 4:6.
Встреча длилась 1 час 37 минут. Бублик 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2. На счету его соперника 12 эйсов, 2 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В финале Оже-Альяссим встретится либо с итальянцем Янником Синнером, либо с немцем Александром Зверевым, который ранее выбил с турнира россиянина Даниила Медведева.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Александр Бублик (Казахстан, 13) — 7:6 (7:3), 6:4
Симон Вирсаладзе
Ну Вы даёте. Я уже и не помню, что было 5 лет назад.
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
Оже крут! И Альяссим тоже! Классный сезон для Феликса.
02.11.2025
miker65
Дружище, так ты всерьез не воспринимал лет 5 назад и другого канадца-шахматиста!
01.11.2025
Alex_451410
Ну как так то
01.11.2025
А Х
У Альяссима шансов побольше забрать хотя бы сет у Клостебола в финале, чем было бы у Бублика
01.11.2025
LemieuxMario
домой отправили хохла)))
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Запоминается последнее... Было бы неплохо год завершить знаково.
01.11.2025
678ugu
Он же женился на белой женщине несколько месяцев тому. Если бы ты был негр и тебя подобрала бы такая дама, я даже не представляю, как бы тебя затрясло от радости!
01.11.2025
Skorz.
О как ! Чего то на этом мастерсе , колесо фортуны крутится в обратную сторону .Всех , кого хотелось бы видеть ,прощально помохали нам рукой ! В чем Бублику добавить ? Вроде , все есть. Может удачи , чего и пожелаю !
01.11.2025
Алехандрохорс
Феликс не дал Саше с понедельника обойти Даню в рейтинге. Серьёзно так зашёл на Итоговый. А ещё интересно: Даниил теперь снимется с последнего турнира В Метце или всёже зайдет на чашку? Он там вторым посеян и играет со 2 круга. 3 матча и чашка рядом).
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Донаты, донаты, донаты... :wink:
01.11.2025
hant64
Ставлю вам стопиццот лайков - мне всегда интересно почитать ваши беседы. Без сарказма, и даже намёка).
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Я бы не ставил знак равенства между ВТА и АТР...
01.11.2025
Gumbert Gumbert
встретится с Синнером, Саша отлетит как обычно
01.11.2025
fonkom
Мне кажется, дело не в "аманде", а в том, что Синнер не чета нынешней Свентек)
01.11.2025
hant64
Это что, ФОА в этом году окончательно вспомнил, как в теннис играть? И что с ним два года до этого происходило? Практически нулевой ведь уже становился...
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Буду рад, если итоговый парижский результат будет не таким, каким я его вижу (и не только я таким его вижу).
01.11.2025
Черемисин57
Правильно! Игра покажет!! Может Зверев совершит подвиг и обыграет Синнера!!! Будем посмотреть!
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Верно. На бумаге они есть. На корте - тоже. А кто выиграет? Правильный ответ)) Размяться перед Итоговым, взять чашку и показать Карлитосу бицепс, а заодно и трицепс...
01.11.2025
Черемисин57
Как нет соперников у Синнера? Первый пока Зверев, а если пройдёт его, то будет и второй- Феликс из Канады! Феликс уже в финале!!
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Именно. Хант отметил, что Звереву снова будет больно. Но канадец хотя бы тарелку заработал, благодаря игре и жеребьевке.)) В канадского "аманду" не верю от слова "совсем".
01.11.2025
fonkom
Против Синнера сейчас любой, кроме Алькараса будет трепыхаться) Но, вспомним Аманду. Получила барнки от Свентек на УИ, а на ЮС реваншировалась.
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Потрепыхаться - наиболее уместный глагол))
01.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Жаль, очень жаль... Теперь в Париже у Синнера нет соперников.
01.11.2025
_Mike N_
Феликс может попасть на Итоговый турнир. И во Франции он чувствует себя как дома, так как франкоязычный.
01.11.2025
fonkom
Ты недооценил ныгешнего Оже. Три титула в сезоне, финал ЮС, отличная подача.. Он и в финале может потрепыхаться.
01.11.2025
_Mike N_
Меньше надо было быковать русскому казаху Бублику !
01.11.2025
rusfеd 2.0
да, я был уверен, что игра закончится со счетом 2:0. только с победителем не угадал ) канадец - кремень. трижды сделать обратный брейк во втором сете - дорогого стоит. теперь уже восьмой в рейтинге! я никогда б не подумал, что он даже в топ10 войдет
01.11.2025
mitchelll
Саша, Саша...Было близко, особенно в первом сете....Второй начал бодро, но потом, и это было видно невооружённым глазом, просто сдал....Улыбаемся, считаем призовые и готовимся к следующим турнирам.
01.11.2025