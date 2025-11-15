Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Сегодня, 00:53
Канадец Феликс Оже-Альяссим победил немца Александра Зверева в матче Итогового турнира ATP — 6:4, 7:6 (7:4). Игра длилась 2 часа 8 минут.
Оже-Альяссим сделал за матч 11 эйсов и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У Зверева — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
Оже-Альяссим вышел в полуфинал Итогового турнира ATP и встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Во втором полуфинале сыграют Янник Синнер (Италия) и Алекс де Минаур (Австралия).
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Бьорна Борга
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 7:6 (7:4)
Александр Иванов
молодец Феликс, а кое-то из местных "знатоков" 2 недели назад твердил, что не попадет вообще на Итоговый, а некоторые "культурные" даже его в зоопарк Торонто посылали...
15.11.2025
Sam17
Но, Медведев свою минуту славы получил: обыграл в финале US Open самого Джоковича, идущего на Большой Шлем. Кто тогда мог предположить, что это будет "минута славы" в буквальном смысле?)
15.11.2025
Djin Ignatov
Собственно все те кто и должен был выйти в следующий круг ! Мне жалко Шелтона. Иногда он смотрелся не плохо ! Может впереди его ждут большие дела ?
15.11.2025
Черемисин57
Эх, Зверев, Зверев! Не сбылись твои надежды сыграть в финале с Синнером!! Есть хорошая русская пословица- Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати!!! Вот кто тебя тянул за язык, что надеешься сыграть в финале с Синнером? Он то точно там будет, а ты профукал этот финал! Очень жаль, скорее всего это поражение станет началом твоего движения вниз!!
15.11.2025
Кот-матрос
Золотых цепей понавешал, а руки трясутся... как царь Кащей над златом чахнет... ------------ Эх, Сашка! С таким нервяком не берут джек-пот.
15.11.2025
hant64
И всё же я выдержал эту тягомотину до конца, просто хотелось узнать последнего полуфиналиста, а так бы давно уже не смотрел бы. По матчу: Зверев лох, Зверев плох. И да, как он эпично отдал первый сет, это что-то - вылез с 0:40 на своей подаче, сравнял, но следующий мяч стоя в метре от сетки, влупил в неё. Ну а последнее очко ФОА уже сам взял косым виннером.
15.11.2025
Mickmac1973
К сожалению эпоха Медведева, Зверева, Циципаса и Рублева прошла. К ним можно добавить рано ушедшего Тима. На всех два шлема...
15.11.2025