Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Канадец Феликс Оже-Альяссим победил немца Александра Зверева в матче Итогового турнира ATP — 6:4, 7:6 (7:4). Игра длилась 2 часа 8 минут. Оже-Альяссим сделал за матч 11 эйсов и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. У Зверева — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4. Оже-Альяссим вышел в полуфинал Итогового турнира ATP и встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Во втором полуфинале сыграют Янник Синнер (Италия) и Алекс де Минаур (Австралия). Турин (Италия) Турнир ATP Nitto ATP Finals Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Бьорна Борга Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Александр Зверев (Германия, 3) — 6:4, 7:6 (7:4)

Александр Иванов молодец Феликс, а кое-то из местных "знатоков" 2 недели назад твердил, что не попадет вообще на Итоговый, а некоторые "культурные" даже его в зоопарк Торонто посылали... 15.11.2025

Sam17 Но, Медведев свою минуту славы получил: обыграл в финале US Open самого Джоковича, идущего на Большой Шлем. Кто тогда мог предположить, что это будет "минута славы" в буквальном смысле?) 15.11.2025

Djin Ignatov Собственно все те кто и должен был выйти в следующий круг ! Мне жалко Шелтона. Иногда он смотрелся не плохо ! Может впереди его ждут большие дела ? 15.11.2025

Черемисин57 Эх, Зверев, Зверев! Не сбылись твои надежды сыграть в финале с Синнером!! Есть хорошая русская пословица- Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати!!! Вот кто тебя тянул за язык, что надеешься сыграть в финале с Синнером? Он то точно там будет, а ты профукал этот финал! Очень жаль, скорее всего это поражение станет началом твоего движения вниз!! 15.11.2025

Кот-матрос Золотых цепей понавешал, а руки трясутся... как царь Кащей над златом чахнет... ------------ Эх, Сашка! С таким нервяком не берут джек-пот. 15.11.2025

hant64 И всё же я выдержал эту тягомотину до конца, просто хотелось узнать последнего полуфиналиста, а так бы давно уже не смотрел бы. По матчу: Зверев лох, Зверев плох. И да, как он эпично отдал первый сет, это что-то - вылез с 0:40 на своей подаче, сравнял, но следующий мяч стоя в метре от сетки, влупил в неё. Ну а последнее очко ФОА уже сам взял косым виннером. 15.11.2025