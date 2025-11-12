Оже-Альяссим победил Шелтона на Итоговом турнире ATP

Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Бена Шелтона в матче на Итоговом турнире ATP — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5. Игра длилась 2 часа 27 минут. Оже-Альяссим за матч сделал 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. У Шелтона — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Оже-Альяссим набрал 1 очко и занимает третье место в таблице группы Бьорна Борга. В следующем матче он сыграет с немцем Александром Зверевым. Шелтон потерпел два поражения в двух матчах. Его следующим соперником станет итальянец Янник Синнер. Турин (Италия) Турнир ATP Nitto ATP Finals Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Бьорна Борга Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Бен Шелтон (США, 5) — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5

Nick280881 Ну он себя в принципе и показал уже. Мастерс выиграл, на Шлеме в 1/2 был. Но это не теннисист уровня побед на Шлемах и борьбы за первую ракетку. Уровень Рублева, Фритца, Ольясима, Дрейпера примерно. 13.11.2025

Черемисин57 Поживём- увдим! Тройку- пару лет назад с кем то на форуме обсуждали Шелтона!! Я говорил, что Шелтон себя покажет и вот он уже 5ый в табели о рангах!!! Шелтон движется вверх- посмотрим как будет играть в следующем сезоне! 13.11.2025

Nick280881 Во-первых, у всех свой возраст. Надаль первый Шлем выиграл в 19, а Федерер в 22. А результаты по окончании карьеры были примерно одинаковые. Во-вторых, никогда Щелтон не "сможет присоедениться к двум лидерам". Подавать за 240 км/ч для этого недостаточно. А все остальное у него на весьма среднем уровне, и передвижение по корту, и игра на задней линии, и прием. 13.11.2025

Nick280881 "С учётом того, что Синнер не в лучших кондициях" Правда? А ты с чего это взял? С того, что он выиграл пятисотник в Вене и тысячник в Париже, проиграв 1 сет за 2 турнира? Да, это аргумент. Эксперта сразу видать.)) 12.11.2025

Nick280881 Шелтон с Оже похожи только цветом кожи. Ничего общего в стиле игры у них нет. 12.11.2025

Дмитрий Ушкачев Для своего первого Итогового - нормально играет. Проигрывает в нюансах. 12.11.2025

Футболист Сапогов Шелтон лох. 12.11.2025

Черемисин57 Шелтон на год старше Алькараса, а испанец первая ракетка мира! Пока у американского понтореза ветер в голове!! Если наведёт там порядок, то может присоедениться к двум лидерам!!! Поживём- увидим! Феликсу браво за его бойцовские качества, тоже двигается вверх в табели о рангах!! 12.11.2025

Иван Л. оххх! хорошо сказал!!! еще какой угарный!)) 12.11.2025

Иван Л. Новопассит не берет)) а за пивом далекоооо:rofl: 12.11.2025

Дмитрий Ушкачев Да, тут всегда у Саши - засада. Не тот рычажок нажал и вместо закиси азота - угарный газ... 12.11.2025

Дмитрий Ушкачев Всегда интересно, кто и как докажет свой шанс на победу. Нудно, изматывая, под проливным дождем, голодая, падая и вставая (люблю патетику)... Канадец понял, когда подбить Шелтона - опыт. Типичная ничья, но она невозможна. Долго и нудно? Терпение и новопассит! Либо занять себя чем-нибудь другим. Выбор))) 12.11.2025

Иван Л. я очень надеюсь, что сыграет мозг, коего у Сани заметно больше,чем у Феликса и Бена. другое дело, что и там у него просто может щелкнуть не туда и прощай 12.11.2025

Иван Л. да старались то они старались, кто бы сомневался, просто вот этот ихний теннис, ну как по мне, тос-ка смертная, ну перепихон. ну начал смотреть, выключил, включил, все одно и тоже. эт не в укор им, что могут, то могут, но смотреть... я уволился) тот же зверь далеко уже не уровень первых двух, но гораздо интереснее вот этих долбо.. ну как их там) 12.11.2025

Дмитрий Ушкачев Будем посмотреть. Если Зверев психа спрячет - борьба возможна. 12.11.2025

hant64 С учётом того, что Синнер не в лучших кондициях, у Сани явно есть шансы - скорее всего, будет упираться, а, если выиграет первый сет (а вдруг), то упираться дальше будет вдвойне. 12.11.2025

Дмитрий Ушкачев А мне интересно. Пацаны старались, выжимали из себя соки (с яблочным и желудочный заодно). 12.11.2025

hant64 Да, я немного первого сета посмотрел, реально не цепляло. И на этом я решил время не убивать, сегодня лучше вторую пару посмотрю. 12.11.2025

Дмитрий Ушкачев Первый Итоговый (предполагаю) для Шелтона. Не хватает понимания. когда добавить. Играет правильно, но соперники его дожимают. Потенциал есть. За битого двух небитых дают. С другой стороны, удивлен концентрации канадца - все три сета искал шансы для победы и нашел. Звереву придется непросто с точки зрения психологии: у робота выиграть почти невозможно, значит, нужно цеплять сет или готовиться к Оже с меньшими затратами, типа 4:6 два раза против Т-1000. С турнирной точки зрения надо просто выигрывать у канадца, но надо ли упираться против Синнера? Я понимаю, что Саша - спортсмен, надо в каждом матче играть на победу... Интересно, что Зверев выберет. 12.11.2025

Иван Л. Вот таких одинаковых, по сути, клоунов и смотреть неохота. Какая бы там у них рубка ни была. Да и вообще... чего тут смотреть? Ну до полуфиналов, минимум. 12.11.2025