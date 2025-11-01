1 ноября, 23:45
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от финала против итальянца Янника Синнера на «мастерсе» в Париже.
У спортсменов равный счет личных встреч — 2-2.
«Да, у нас 2-2, но, если честно, он фаворит на бумаге. Первые мои победы были еще до того, как он стал тем самым Янником. Тогда он был еще молод, и с тех пор сильно прибавил. Играть с ним всегда приятно. Нужно быть готовым показать лучший теннис и не допускать легких ошибок. Я постараюсь сделать это и победить», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.
В полуфинале турнира канадец обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счетом 7:6 (7:3), 6:4, а итальянец победил немца Александра Зверева, отдав сопернику лишь один гейм — 6:0, 6:1.
