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Сегодня, 13:33

Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира в Аделаиде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Себастьяна Корду в финале турнира в Аделаиде — 6:3, 3:6, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Оже-Альяссим сделал 10 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Корды 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Канадец завоевал шестой в карьере титул в одиночном разряде на турнирах серии ATP.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 680?140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Себастьян Корда (США, 2) — 6:3, 3:6, 6:1

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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