Феликс Оже-Альяссим стал победителем турнира в Аделаиде

Сегодня, 13:33
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл американца Себастьяна Корду в финале турнира в Аделаиде — 6:3, 3:6, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 51 минуту.
Оже-Альяссим сделал 10 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Корды 7 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
Канадец завоевал шестой в карьере титул в одиночном разряде на турнирах серии ATP.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International
Призовой фонд 680?140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Себастьян Корда (США, 2) — 6:3, 3:6, 6:1