Оже-Альяссим сыграет с Берреттини в четвертьфинале турнира в Гштааде

Канадец Феликс Оже-Альяссим победил немца Янника Ханфманна во втором круге турнира в Гштааде — 7:6 (8:6), 6:2. Матч длился 1 час 53 минуты. 18-я ракетка мира вышел в 1/4 финала турнира в Швейцарии и сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Гштаад (Швейцария) Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Янник Ханфманн (Германия) — 7:6 (8:6), 6:2 Маттео Берреттини (Италия, 6) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 6:4, 6:2 Густаво Хейде (Бразилия, Q) — Уго Умбер (Франция, 2) — 6:7 (2:7), 6:2, 6:3 Кантен Алис (Франция, Q) — Лукаш Клейн (Словакия) — 6:3, 6:7 (7:9), 6:4