Синнер победил Оже-Альяссима в финале «мастерса» в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «мастерса» в Париже. В финале турнира 2-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Встреча длилась 1 час 53 минуты. Синнер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету канадца 8 эйсов, 2 «двойные» и ни одного заработанного брейк-пойнта. 24-летний Синнер завоевал пятый титул в сезоне. После победы в Париже он вновь станет первой ракеткой мира. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Финал Янник Синнер (Италия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 6:4, 7:6 (7:4)

belaruss После выхода в финал «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим набрал 3845 очков. Музетти проиграл в Париже во втором круге и имеет 3685 очков. Феликс Оже-Альяссим может квалифицироваться на Итоговый турнир в случае победы на турнире во французской столице. Если канадец проиграет в финале, Музетти сохранит шансы на отбор на Итоговый. На следующей неделе Лоренцо сыграет на турнире ATP-250 в Афинах (Греция), Феликс заявлен на турнир в Метце (Франция). 02.11.2025

Черемисин57 Привет, Дмитрий! Из более молодых, чем Феликс, там Шелтон, Алькарас, Руне и Синнер!! Вот Феликс и будет пятым, вытеснив оттуда плюшевого Зверева!!! Хорошего вечера тебе! 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Топ-5 - это вряд ли. Там много молодых и перспективных волчат. Топ-10 - это да. Возможно. 02.11.2025

Djin Ignatov В победе Синнера никто наверное не сомневался !! Молодец ! Ждем дльнейших титулов !! 02.11.2025

belaruss соглашусь, что парень в теннис умеет играть, но как там в анекдоте:"ложечки нашлись,но осадок всё равно остался" 02.11.2025

Черемисин57 Браво, обоим теннисистам! Выдали на гора суперматч, достойный финала!! Синнер победил заслуженно, но и Феликс не подкачал- оказал достойное сопротивление второй ракетке мира!!! Они почти ровесники, Феликс старше на год и движется вверх по лестнице табели о рангах! Думаю, что ему уже по плечу войти в первую пятёрку мира!! 02.11.2025

hant64 Я к его допинговой истории ровно отношусь - было, но уже всё разрешилось. Да, наказали чересчур мягко, но с этим поделать ничего нельзя. Я больше за теннис, а теннисист он великолепный, что ни говори. 02.11.2025

hant64 ФОА реально удивил - я его так-то давненько не видел, судя по результатам в этом году, он опять в теннис вернулся. Но, тем не менее, я никак не ожидал, что он у Синнера окажется способен 10 геймов взять. 02.11.2025

Дмитрий Ушкачев Роботу плевать на эмоции. Титулы - в копилку. 02.11.2025

belaruss Наверное не я один кто не очень рад очередной победе итальянца,фарс с его отстранением на пару месяцев за серьезное нарушение явно не добавил ему новых поклонников 02.11.2025