2 ноября, 19:11

Синнер победил Оже-Альяссима в финале «мастерса» в Париже

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото AFP

Итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «мастерса» в Париже.

В финале турнира 2-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча длилась 1 час 53 минуты. Синнер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету канадца 8 эйсов, 2 «двойные» и ни одного заработанного брейк-пойнта.

24-летний Синнер завоевал пятый титул в сезоне. После победы в Париже он вновь станет первой ракеткой мира.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 6:4, 7:6 (7:4)

36

  • Александр Иванов

    УК РФ Статья 136. " Дискриминация человека в зависимости от его расы..наказывается ..лишением свободы до пяти лет .." А если бы жил в норм. стране, то уже бы сидел .. в одной камере.. в пятью неграми, для hant64 сделают специальную подборку

    03.11.2025

  • Александр Иванов

    Позвольте полюбопытствовать, откуда у вас такая информация, вы случайно не Вольф Мессинг, или может быть агент КГБ ? Вряд ли, скорее всего пустомеля, пустозвон, лишь бы ляпнуть что-нибудь. Я тоже мог бы придумать что-нибудь пошленького о вашем нике, но не буду... и по крайней мере я подписываюсь своим именем, а не как некоторые .

    03.11.2025

  • hant64

    О, у тебя уже демоны в твоей больной башке рычат? Совсем уже плохи твои дела, далеко уже кукуха уехала, не догонишь ты её уже:grin::grin: Да и зачем тебе разум, тебе и без него неплохо, видимо, живётся.

    03.11.2025

  • 678ugu

    А может мы в соседних дворах живем? Что-то я в последние дни слышу звериные рыки за окном. Может это ты после портвейна с теннисом так себя ведешь? Чучело сильно отличается от обычных даже людей. Дебилизмом прежде всего.

    03.11.2025

  • miker65

    Дружище, а может АТП договорнячок состряпала? В стиле нашего самбиста - в 18-м годут в матче чм Россия-Хорватия? Синнер за допинг же должен им. А очередеые 6-0 и 6-1 никому окромя Синнера не нужны...

    03.11.2025

  • hant64

    Я далеко от тебя живу. И слава Богу)).

    02.11.2025

  • 678ugu

    А ты живешь в глухомани неподалеку? Заезжай, проведем лечение. У нас врачи хорошие!

    02.11.2025

  • hаnt64

    Он отобрался в зоопарк Торонто, будет там теперь работать.

    02.11.2025

  • fonkom

    Он не Иванов. Он Иванько.

    02.11.2025

  • 678ugu

    Так его белая женщина подобрала, Нина. Жокей вроде бы. Ты бы ради секса с нею или ее кобылой тоже возродился из пепла. По тебе видно!

    02.11.2025

  • hant64

    Фифка, ты дебил. И да, дебил - он и в сибирской хлухомани дебил:grin::grin:

    02.11.2025

  • 678ugu

    Может тебе допинга тоже попробовать для прочищения мозгов? А то только портвейн и портвейн. Да еще в подворотне и без закуски. Печальная какая-то жизнь. Или самогоночку предпочитаешь из-за дурашливости?

    02.11.2025

  • Viktor Freond

    а тур днище, пропасть между 1-2 и остальными, без Синнера тур был бы совсем печальным....

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    И это - очень печальная тенденция.

    02.11.2025

  • Skorz.

    Ну и правильно сделал !) Исходя из того , как играли соперники , эти затрапезные суммы в евро и рейтинговые баллы , не особо кому и были нужны ))) В финальной части турнира , исторических битв , мы не увидили.

    02.11.2025

  • alehan.227471

    иванов тут за местного дурачка:)

    02.11.2025

  • Черемисин57

    Всё верно написал! Тем более будет интереснее посмотреть на эту рубку нам - болельщикам тенниса!! Жаль, что в этой рубке не будут участвовать молодые российские теннисисты!!! Их попросту нет!

    02.11.2025

  • belaruss

    как там Саша,который Иванов? "п...ть,не мешки ворочать"?

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Спасибо)) И вам - доброго вечера! Руне - мимо кассы пока - много тараканов в его голове, с которыми он не справляется. Почему вы не берете в расчет австралийца (де Минаура), французов, чехов, англичан и итальянцев? Там рубка будет за построение по ранжиру. Слледующий сезон покажет нам топ-10, но - только на год. Там еще южноамериканцы способные подросли.

    02.11.2025

  • belaruss

    После выхода в финал «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим набрал 3845 очков. Музетти проиграл в Париже во втором круге и имеет 3685 очков. Феликс Оже-Альяссим может квалифицироваться на Итоговый турнир в случае победы на турнире во французской столице. Если канадец проиграет в финале, Музетти сохранит шансы на отбор на Итоговый. На следующей неделе Лоренцо сыграет на турнире ATP-250 в Афинах (Греция), Феликс заявлен на турнир в Метце (Франция).

    02.11.2025

  • Александр Иванов

    это была шутка, но только вы в Беларуси ее не поняли.. Феликс уже давно там

    02.11.2025

  • Черемисин57

    Привет, Дмитрий! Из более молодых, чем Феликс, там Шелтон, Алькарас, Руне и Синнер!! Вот Феликс и будет пятым, вытеснив оттуда плюшевого Зверева!!! Хорошего вечера тебе!

    02.11.2025

  • belaruss

    в канаде отключили гугл?

    02.11.2025

  • _Mike N_

    Кто в курсе - Феликс отобрался на итоговый ?

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Топ-5 - это вряд ли. Там много молодых и перспективных волчат. Топ-10 - это да. Возможно.

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - вопрос морали и, возможно, этики. Юридически всё оформлено без вопросов. Прецедент. Робот - не первый в этом списке и последним точно не станет.

    02.11.2025

  • Djin Ignatov

    В победе Синнера никто наверное не сомневался !! Молодец ! Ждем дльнейших титулов !!

    02.11.2025

  • belaruss

    соглашусь, что парень в теннис умеет играть, но как там в анекдоте:"ложечки нашлись,но осадок всё равно остался"

    02.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, обоим теннисистам! Выдали на гора суперматч, достойный финала!! Синнер победил заслуженно, но и Феликс не подкачал- оказал достойное сопротивление второй ракетке мира!!! Они почти ровесники, Феликс старше на год и движется вверх по лестнице табели о рангах! Думаю, что ему уже по плечу войти в первую пятёрку мира!!

    02.11.2025

  • hant64

    Я к его допинговой истории ровно отношусь - было, но уже всё разрешилось. Да, наказали чересчур мягко, но с этим поделать ничего нельзя. Я больше за теннис, а теннисист он великолепный, что ни говори.

    02.11.2025

  • hant64

    ФОА реально удивил - я его так-то давненько не видел, судя по результатам в этом году, он опять в теннис вернулся. Но, тем не менее, я никак не ожидал, что он у Синнера окажется способен 10 геймов взять.

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Роботу плевать на эмоции. Титулы - в копилку.

    02.11.2025

  • belaruss

    Наверное не я один кто не очень рад очередной победе итальянца,фарс с его отстранением на пару месяцев за серьезное нарушение явно не добавил ему новых поклонников

    02.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Q.E.D. (quod erat demonstrandum). Робот пришел и забрал своё. В двух сетах. Канадцу за трепыхания - браво (без сарказма).

    02.11.2025

    Теннис
    Феликс Оже-Альяссим
    Янник Синнер
