Синнер победил Оже-Альяссима в финале «мастерса» в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом «мастерса» в Париже.
В финале турнира 2-я ракетка мира победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
Встреча длилась 1 час 53 минуты. Синнер 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету канадца 8 эйсов, 2 «двойные» и ни одного заработанного брейк-пойнта.
24-летний Синнер завоевал пятый титул в сезоне. После победы в Париже он вновь станет первой ракеткой мира.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Янник Синнер (Италия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — 6:4, 7:6 (7:4)
Александр Иванов
03.11.2025
Александр Иванов
03.11.2025
hant64
03.11.2025
678ugu
03.11.2025
miker65
Дружище, а может АТП договорнячок состряпала? В стиле нашего самбиста - в 18-м годут в матче чм Россия-Хорватия? Синнер за допинг же должен им. А очередеые 6-0 и 6-1 никому окромя Синнера не нужны...
03.11.2025
hant64
02.11.2025
678ugu
02.11.2025
hаnt64
02.11.2025
fonkom
02.11.2025
678ugu
02.11.2025
hant64
02.11.2025
678ugu
02.11.2025
Viktor Freond
а тур днище, пропасть между 1-2 и остальными, без Синнера тур был бы совсем печальным....
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
И это - очень печальная тенденция.
02.11.2025
Skorz.
Ну и правильно сделал !) Исходя из того , как играли соперники , эти затрапезные суммы в евро и рейтинговые баллы , не особо кому и были нужны ))) В финальной части турнира , исторических битв , мы не увидили.
02.11.2025
alehan.227471
иванов тут за местного дурачка:)
02.11.2025
Черемисин57
Всё верно написал! Тем более будет интереснее посмотреть на эту рубку нам - болельщикам тенниса!! Жаль, что в этой рубке не будут участвовать молодые российские теннисисты!!! Их попросту нет!
02.11.2025
belaruss
как там Саша,который Иванов? "п...ть,не мешки ворочать"?
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Спасибо)) И вам - доброго вечера! Руне - мимо кассы пока - много тараканов в его голове, с которыми он не справляется. Почему вы не берете в расчет австралийца (де Минаура), французов, чехов, англичан и итальянцев? Там рубка будет за построение по ранжиру. Слледующий сезон покажет нам топ-10, но - только на год. Там еще южноамериканцы способные подросли.
02.11.2025
belaruss
После выхода в финал «Мастерса» в Париже Оже-Альяссим набрал 3845 очков. Музетти проиграл в Париже во втором круге и имеет 3685 очков. Феликс Оже-Альяссим может квалифицироваться на Итоговый турнир в случае победы на турнире во французской столице. Если канадец проиграет в финале, Музетти сохранит шансы на отбор на Итоговый. На следующей неделе Лоренцо сыграет на турнире ATP-250 в Афинах (Греция), Феликс заявлен на турнир в Метце (Франция).
02.11.2025
Александр Иванов
это была шутка, но только вы в Беларуси ее не поняли.. Феликс уже давно там
02.11.2025
Черемисин57
Привет, Дмитрий! Из более молодых, чем Феликс, там Шелтон, Алькарас, Руне и Синнер!! Вот Феликс и будет пятым, вытеснив оттуда плюшевого Зверева!!! Хорошего вечера тебе!
02.11.2025
belaruss
в канаде отключили гугл?
02.11.2025
_Mike N_
Кто в курсе - Феликс отобрался на итоговый ?
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Топ-5 - это вряд ли. Там много молодых и перспективных волчат. Топ-10 - это да. Возможно.
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Это - вопрос морали и, возможно, этики. Юридически всё оформлено без вопросов. Прецедент. Робот - не первый в этом списке и последним точно не станет.
02.11.2025
Djin Ignatov
В победе Синнера никто наверное не сомневался !! Молодец ! Ждем дльнейших титулов !!
02.11.2025
belaruss
соглашусь, что парень в теннис умеет играть, но как там в анекдоте:"ложечки нашлись,но осадок всё равно остался"
02.11.2025
Черемисин57
Браво, обоим теннисистам! Выдали на гора суперматч, достойный финала!! Синнер победил заслуженно, но и Феликс не подкачал- оказал достойное сопротивление второй ракетке мира!!! Они почти ровесники, Феликс старше на год и движется вверх по лестнице табели о рангах! Думаю, что ему уже по плечу войти в первую пятёрку мира!!
02.11.2025
hant64
Я к его допинговой истории ровно отношусь - было, но уже всё разрешилось. Да, наказали чересчур мягко, но с этим поделать ничего нельзя. Я больше за теннис, а теннисист он великолепный, что ни говори.
02.11.2025
hant64
ФОА реально удивил - я его так-то давненько не видел, судя по результатам в этом году, он опять в теннис вернулся. Но, тем не менее, я никак не ожидал, что он у Синнера окажется способен 10 геймов взять.
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Роботу плевать на эмоции. Титулы - в копилку.
02.11.2025
belaruss
Наверное не я один кто не очень рад очередной победе итальянца,фарс с его отстранением на пару месяцев за серьезное нарушение явно не добавил ему новых поклонников
02.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Q.E.D. (quod erat demonstrandum). Робот пришел и забрал своё. В двух сетах. Канадцу за трепыхания - браво (без сарказма).
02.11.2025