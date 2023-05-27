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Сегодня, 17:33

Филс обыграл Черундоло и стал победителем турнира в Лионе

Мария Гусева
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Французский теннисист Артур Филс стал победителем турнира ATP в Лионе (Франция).

В финале 18-летний спортсмен обыграл аргентинца Франсиско Черундоло — 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Филс сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Черундоло 1 эйс, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Для Филса этот титул стал первым в карьере.

Лион (Франция)

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Артур Филс (Франция, WC) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — 6:3, 7:5

Теннис
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