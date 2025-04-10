Филс побил рекорд Надаля после победы над Рублевым в Монте-Карло

Французский теннисист Артур Филс одержал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:2, 6:3) в третьем круге турнира АТР 1000 в Монте-Карло.

Как сообщает Opta, в возрасте 20 лет 298 дней он стал самым молодым игроком в истории, которому удалось дойти до четвертьфинала на первых трех «мастерсах» сезона. До этого рекорд принадлежал испанцу Рафаэлю Надалю, установившему данное достижение в 2007 году, когда ему было 20 лет 316 дней.

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло француз встретится либо с испанцем Карлосом Алькарасом, либо с немцем Даниэлем Альтмайером.

Филс является победителем трех турниров ATP в одиночном разряде. На данный момент он занимает 15-е место в мировом рейтинге.