Филс стал победителем турнира в Токио

Сегодня, 16:40
Французский теннисист Артур Филс стал чемпионом турнира АТР 500 в Токио (Япония).
В финальном матче 20-летний спортсмен обыграл своего соотечественника Уго Умбера — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Встреча длилась 3 часа 2 минуты.
Филс завоевал третий титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. В июле он стал победителем турнира в Гамбурге.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 818 380 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Артур Филс (Франция) — Уго Умбер (Франция) — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3