Филс стал победителем турнира в Токио

Французский теннисист Артур Филс стал чемпионом турнира АТР 500 в Токио (Япония).

В финальном матче 20-летний спортсмен обыграл своего соотечественника Уго Умбера — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Встреча длилась 3 часа 2 минуты.

Филс завоевал третий титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. В июле он стал победителем турнира в Гамбурге.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Артур Филс (Франция) — Уго Умбер (Франция) — 5:7, 7:6 (8:6), 6:3