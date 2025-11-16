Видео
16 ноября, 20:50

Финал Итогового турнира между Алькарасом и Синнером прервали из-за зрителя, которому стало плохо

Алина Савинова

Финальный матч Итогового турнира АТР между испанцем Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером был прерван из-за плохого самочувствия одного из зрителей.

Болельщик на трибунах запросил медицинскую помощь, в связи с чем встречу остановили при счете 2:1 (40-40) в пользу Алькараса.

Во время паузы игроки вместе с главным судьей обсудили данный инцидент. Испанец предположил, что зрителю могло стать плохо из-за жары на крытой арене. После перерыва, который длился больше 10 минут, теннисисты продолжили игру.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 9 по 16 ноября. Синнер является победителем ATP Final прошлого года.

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP
Синнер второй раз подряд выиграл домашний Итоговый турнир. Алькарас дал бой, но не взял ни сета
Алькарас — Синнеру: «Надеюсь, мы сыграем с тобой еще не в одном финале»
Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»
Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
